محمد الأفخم: مصر ساعدت فى انتشار المسرح بأغلب الدول العربية «فيديو»

قال المهندس محمد الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، إن دور مصر معروف وهو القيادة في كل المجالات الثقافية والفنية، وكذلك المسرح والسينما فهي سباقة دائما، كما أنها ساعدت في انتشار المسرح بأغلب الدول العربية وخاصة دول الخليج.

وأضاف الأفخم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر ساعدت على انتشار المسرح في الكويت ثم السعودية والدول العربية الأخرى، مؤكدا أن مصر ولادة وبها نجوم كبار، واختيار الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح الـ62 لأنها أبدعت في المسرح العربي ولقبت بـ"سيدة المسرح".

اختيار “سميحة أيوب” لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح الـ62

وتابع رئيس الهيئة الدولية للمسرح، أن الفنانة سميحة أيوب قدمت أدوارا كثيرة ولديها بصمة، مؤكدا أن مصر تعد منارة للثقافة العربية.