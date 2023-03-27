الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل محاره سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء فى التجمع الأول

جثة
جثة

لقي عامل محاره مصرعه إثر سقوطه من عقار تحت الإنشاء، أثناء مباشرة عمله في التجمع الأول، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

 

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء شقيق الشاب المتوفي لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها وهل يتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

 

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من أحد المستشفيات الخاصة بوصول جثة عامل بادعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل معمار، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف في أماكن متفرقة من الجسم.

 

وكشفت التحريات، عن أنَّه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات أنَّ المتوفى يعمل عامل محارة، وقادم من محافظة أسيوط للعمل في الموقع مسرح الواقعة.

 

وأوضحت التحريات، أنَّ الشاب المتوفى لديه شقيقه يعمل في ذات الموقع الإنشائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، وأضاف أن شقيقه عامل محاره وأثناء مباشرة عمله اختل توازنه وسقط من علو، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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