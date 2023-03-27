الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ميكروباص بالسويس

حادث تصادم
حادث تصادم

شهد طريق صلاح نسيم، في محافظة السويس، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقي العلاج. 

كان مرفق إسعاف محافظة السويس قد تلقى بلاغا من قائدي السيارات بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص، مما أسفر عن وقوع إصابات.

على الفور وجّه الدكتورمحمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف، سيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى طورئ مستشفى السويس العام لتلقى العلاج اللازم، بعد القيام بتقديم التأمين الطبي بموقع الحادث. 

وجرى إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة للوقوف على الإصابات، وتم تسكين كل مصاب حسب نوع إصابته فى القسم الخاص به. 

وأوضح المصدر أن أسماء المصابين هم: فارس أحمد يوسف وأحمد إكرامى مسعد.

طريق صلاح نسيم محافظة السويس تصادم بين سيارة ميكروباص

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