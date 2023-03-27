الدفاع الأوكراني يطالب الإعلام بعدم نشر معلومات عن الهجوم المضاد ضد القوات الروسية
طالبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، الصحفيين والمدونين بعدم إثارة موضوع الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف ضد روسيا.
وشددت نائبة وزير الدفاع الأوكراني عبر "تيلجرام"، أن هناك 3 جهات فقط مخولة بنشر معلومات عن الهجوم الأوكراني المضاد، والخطط الاستراتيجية، وتتمثل في الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي، ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف، والقائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني.
وأضافت: لا داعي لطرح أسئلة متعلقة بالهجوم المضاد على الخبراء في البث المباشر، كما لا داعي لكتابة المدونات والمنشورات في هذا الموضوع، وليس هنالك حاجة على الإطلاق لمناقشة الخطط العسكرية لجيشنا علنا.