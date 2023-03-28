الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مسجد السيدة حورية ببنى سويف.. تراث حضارى شيد بناؤه منذ عشرات السنين

مقام السيدة حورية
مقام السيدة حورية

تشتهر محافظة بني سويف بامتلاك مسجد السيدة حورية، والذي يعد تراثا حضاريا شيد بناؤه منذ أكثر من عشرات السنين، ويفتح أبوابه طوال العام أمام الفقراء والمحتاجين والمساكين لمساعدتهم وتجهيز الفتيات اليتامى في الزواج وإقامة مائدة الرحمن طوال شهر رمضان الكريم لإطعام للفقراء،

ويضم المسجد مقام السيدة حورية والذي يعد من أشهر المقامات الموجودة داخل المحافظة يتوافد إليه الكبير والصغير، فبوصولك للمقام تشاهد رفقاء الرحلة للسيدة حورية ومنهم مقام الشيخ سعد ويوسف، فعند الدخول تلك المقام ترى العجب العجاب والنور الوضاء ورائحة المسك والعطر والبخور، فالسيدة حورية اسمها الحقيقي زينب الحسينية نسبة إلى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، حيث سميت بزينب نسبة إلى عمتها السيدة زينب الكبرى بنت علي رضي الله عنه ولقبت بزينب الصغرى.

ويرجع تسميتها بالسيدة حورية نظرًا لجمالها وورعها وتقاها وطيبتها وتشبها بحوريات الجنة، وتوفيت وهي بكر لم تتزوج  بعد إصابتها بحمى شديدة ودفنت بمدينة بني سويف، بعد رحلتها بمركز بني مزار بمحافظة المنيا،حيث يقف أمام المقام المتحاجون وأصحاب المشاكل يقرأون القرآن على روح حفيدة الحسين، والتي يتحتفل بها أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة كل عام في النصف الثاني من شهر شعبان بالليلة الختامية وقبل شهر رمضان بحضور المسلمين والأقباط، حيث يتوافد إلى الاحتفالات العديد من الطرق الصوفية المختلفة، وتشهد الاحتفالات تردد التواشيح والابتهالات الدينية وينشد المنشدون في مكبرات الصوت أناشيد آل البيت ومدح النبي وفى صحن المسجد ينتشر الذكر وقراءة أوراد والقرآن احتفالا بالليلة الختامية.

السيدة حورية السيدة زينب بني سويف بنى مزار بمحافظة المنيا شهر رمضان لطرق الصوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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