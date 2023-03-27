استجابة للأهالى.. حى الجمرك يزيل أجزاء خطرة من عقارين

نفذت الإدارة الهندسية بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية معاينة لعقارين بمنطقتي اللبان والجمرك، بناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة، رئيس الحي، وذلك استجابة لشكوى المواطنين والأهالي لتجنب سقوط أجزاء من العقارات على المارة.

وتمت معاينة العقار 12 شارع إسحاق النديم اللبان، وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي محلات مغلقة و3 أدوار علوية، والعقار خالٍ من السكان ومدخل العقار مغلق بجدار مبان والعقار صادر له قرار هدم رقم 111 لسنة 2012 وتم التنبيه عليه بعمل الإجراءات القانونية لحماية المارة.

كما تمت معاينة العقار 40 ابن الفرات ويحمل 10 أبوالنصر- الجمرك، والعقار صادر له قرار هدم رقم 31 لسنة 2013، وسيتم إزالة الأجزاء التي تمثل خطورة.

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