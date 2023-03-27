الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الميراث.. محاكمة المتهمين بقتل والدهم فى بولاق أبو العلا (اليوم)

محاكمة
محاكمة

تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلسة للاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة بولاق، بلاغًا من الأهالي بوفاة مسن داخل شقته الكائنة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة.

 

وأجرى رجال المباحث تحريات أمنية مكثفة حول الواقعة لكشف ملابساتها، وبالفحص تبين وجود جثة لمسن وبها آثار تعد بالضرب المبرح، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت التحريات والتحقيقات التي أجريت في القضية إلى أن أبناء المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة؛ طمعًا في الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

جنايات القاهرة محاكمة المتهمين بقتل والدهم منطقة بولاق أبو العلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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