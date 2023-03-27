مصرع شقيقين وإصابة ثالث فى حادث تروسيكل بسوهاج

لقي عامل وربة منزل مصرعهما بينما أصيب شقيقاهما بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث على الطريق بناحية قرية الرقاقنة دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث اصطدم تروسيكل بأحد أعمدة الإنارة الموجودة على الطريق عقب اختلال القيادة بيد السائق، تم نقل المتوفين والمصاب للمستشفى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث على الطريق بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة ووجود مصاب ومتوفين، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا، وتم نقل الجثتين والمصاب للمستشفى العام بجرجا.

بالفحص تبين من خلال التحريات وجود حادث تصادم ومتوفين ومصاب بناحية الرقاقنة دائرة مركز جرجا، حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل قيادة المدعو "السهولي. م. س. ا" 19 سنة سائق ويقيم دائرة المركز اختل مقود الدراجة بيده واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من "عماد. م. س. ا"، 18 سنة، عامل و"فاطمة. م. س. ا"21 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية "شقيقي قائد التروسيكل كانا برفقته"، وإصابة قائد التروسيكل "كدمات متفرقة بالجسم"، وبسؤال والد المذكورين المدعو "محمد. س. ا"، 67 سنة، عامل، ويقيم ذات الناحية بمضمون ما تقدم وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بعظام الجمجمة"، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثتين.