باراك أوباما يعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الأسترالى حول أزمة الاقتصاد العالمى

وصل الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إلى أستراليا والتقى رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، اليوم، بعد أن وصل وزوجته ميشيل إلى سيدني أمس.

وقال "ألبانيز" إنه وأوباما عقدا اجتماعا إيجابيا للغاية، وتحدثا فيه عن الاقتصاد العالمي وما يحدث جراء الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن قيود الإمداد العالمية التي تشكل ضغطا على أسعار الطاقة.

وتحدث أوباما مع رئيس الوزراء الأسترالي عن الاقتصاد العالمي قبل أن يقوما بجولة في سيدني.

ويزور أوباما أستراليا في إطار جولة تحت عنوان «أمسية مع الرئيس أوباما»، ودفع الأستراليون من 200 إلى 895 دولارا أمريكيا مقابل التذاكر.

وسيقام أول حدث في سيدني الثلاثاء المقبل قبل أن يسافر الرئيس الأسبق إلى ملبورن، حيث سيعقد الحدث الثاني من الجولة، وسيناقش أوباما التحديات العالمية مع منسقة الحدث ووزيرة الخارجية الأسترالية السابقة جولي بيشوب.

وقالت كلية "غروث"، التي نظمت الجولة، على موقعها على الإنترنت، إن «أوباما وبيشوب سيناقشان القوة في القيادة واستكشاف تقنيات التنقل في مستقبل لا يمكن التنبؤ به».