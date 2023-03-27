التحفظ على 101 ألف دولار بحوزة مسافرين قبل تهريبها من مطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على كمية من المبالغ المالية الأجنبية تم ضبطها بمطار برج العرب الدولي، قبل محاولة تهريبها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات.

- نتائج التحريات



كشفت التحريات أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين إلى الدوحة على رحلة طيران القطرية، اشتبهت مي النشار، رئيس الوردية، في كل من الراكبين "ا.ط.ا" و"م.ع.س"، مصريين الجنسية، وبسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما عملات نقدية أجنبية أو مصرية تتجاوز الحد المسموح، وتم إيضاح الحد المسموح به فأجانا بالنفي.

وبالعرض على مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبين وكذا تفتيشهما ذاتيًا، وبتفتيش حقائب الراكب "ا.ط.ا"، تبين وجود ملغ نقدي قدره 60 ألف دولار أمريكي و2880 يوان صيني، وبتفتيش الراكب "م.ع.س"، وجد مبلغ نقدي قدره 41 ألف دولار أمريكي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ علي المبالغ المالية.