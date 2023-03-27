فتح باب التقدم لجوائز أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن فتح باب التقدم للحصول على جوائز أحسن رسالة (ماجستير، دكتوراه) للعام الجامعي 2022-2023، وعددها 12 جائزة مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، وذلك حتى 10 ابريل 2023.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القطاعات الثلاثة تتضمن القطاع الأول العلوم الطبية، جائزتان للماجستير، وجائزتان للدكتوراه للمتقدمين من كليات (الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض)، والقطاع الثاني العلوم الإنسانية جائزتان للماجستير وجائزتان للدكتوراه، للمتقدمين من كليات (الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية)، والقطاع الثالث العلوم الأساسية والهندسية والزراعية، جائزتان للماجستير، وجائزتان للدكتوراه للمتقدمين من كليات (العلوم والهندسة والزراعة).

- قيمة الجائزة وآليات الترشيح

وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، أن قيمة كل جائزة بالنسبة لرسالة الدكتوراه 10 آلاف جنيه، وشهادة تقدير، وقيمة كل جائزة بالنسبة لرسالة الماجستير 8 آلاف جنيه وشهادة تقدير، على أن تقوم كل كلية بترشيح عدد اثنين رسائل ماجستير، وعدد اثنين رسائل دكتوراه، وتسلم إلى إدارة البعثات بالجامعة وذلك حتى 10 ابريل 2023، طبقاً للنماذج واللائحة المرفقة، على أن تكون الرسالة سواء الماجستير أو الدكتوراه قد تم منحها خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 31/3/2023.