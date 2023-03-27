«الكاثوليكية» تحتفل بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا توما حليم مطران سوهاج
تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم، بعيد السيامة الكهنوتية لصاحب النيافة الانبا توما حليم مطران ايبارشية سوهاج، وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عنه.
- الأنبا توما حليم حبيب، ولد بإسم عماد حليم حبيب بمدينة سوهاج في 6 يوليو1963
- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1985 وعمل في مهنة المحاماة لمدة عامين.
- التحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1987 ودرس الفلسفة
- في أكتوبر 1989 أرسل في بعثة دراسية إلى روما لتكملة الدراسات اللاهوتية بجامعة الأوربانيانا التابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان.
- في 27 مارس 1994 سيم كاهنا على يد غبطة البطريرك الأنبا إسطفانوس الثاني غطاس بطريرك للأقباط الكاثوليك بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة
- خدم برعية الأقباط الكاثوليك بروما من عام 1994 بجانب الدراسة وفي 1996 تم ترشيحه للدراسة في الأكاديمية الدبلوماسية للكرسي الرسولي الفاتيكان
- في يونيو 1998 قدم رسالة الدكتورة في القانون الكنسي بعنوان حقوق وواجبات بطريرك الإسكندرية من سنة 1895 إلى 1921 وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما وفي يوليو من نفس العام أنهي دراسته في الأكاديمية الدبلوماسية.
- أول كاهن قبطي كاثوليكي يلتحق بالسلك الدبلوماسي للكرسي البابوي
- تم إرساله في أول بعثة له في أغسطس 1998 إلى هندوراس في أمريكا اللاتينية؛ ثم خدم في رواندا ثم الكويت ثم إيران وفي العراق؛ وفي لبنان» وفي هولندا وفي الجزائر وفي سوريا و في مالطا.
- في 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا درجة مونسنيور، ليكون أول كاهن قبطي كاثوليكي يلتحق بالسلك الدبلوماسي للكرسي البابوي للفاتيكان.
- عمل مستشارا لسفارة الفاتيكان في مالطا قبيل انتخابه مطراناً لكرسي سوهاج
- يجيد العديد من اللغات منها الإنجليزية والإيطالية والإسبانية والفرنسية
- انتخبه السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في جلسته المنعقدة بدار القديس اسطفانوس بالمعادي يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020 مطرانا لكرسي سوهاج ، وقد اعتمد قداسة البابا فرنسيس يوم 3 نوفمبر 2020 هذا الانتخاب خلفا لنيافة الأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا .
- تمت سيامته الأسقفية وتجليسه علي كرسي سوهاج في 23 يناير 2021 بكاتدرائية يسوع الملك بمدينة طهطا علي يد غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكرسي الاسكندري للأقباط الكاثوليك وسعادة سفير الفاتيكان المطران نيكولاس هنري والمطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين والمطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية وأعضاء السينودس البطريركي الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفي لسوهاج .