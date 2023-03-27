«الكاثوليكية» تحتفل بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا توما حليم مطران سوهاج

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم، بعيد السيامة الكهنوتية لصاحب النيافة الانبا توما حليم مطران ايبارشية سوهاج، وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عنه.

الأنبا توما حليم حبيب، ولد بإسم عماد حليم حبيب بمدينة سوهاج في 6 يوليو1963

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1985 وعمل في مهنة المحاماة لمدة عامين.

التحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي ‏ عام 1987 ودرس الفلسفة

في أكتوبر 1989 أرسل في بعثة دراسية إلى روما لتكملة الدراسات اللاهوتية بجامعة الأوربانيانا التابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان.

في 27 مارس 1994 سيم كاهنا على يد غبطة البطريرك الأنبا إسطفانوس الثاني غطاس بطريرك للأقباط الكاثوليك بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة

خدم برعية الأقباط الكاثوليك بروما من عام 1994 بجانب الدراسة وفي 1996 تم ترشيحه للدراسة في الأكاديمية الدبلوماسية للكرسي الرسولي الفاتيكان

في يونيو 1998 قدم رسالة الدكتورة في القانون الكنسي بعنوان حقوق وواجبات بطريرك الإسكندرية من سنة 1895 إلى 1921 وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما وفي يوليو من نفس العام أنهي دراسته في الأكاديمية الدبلوماسية.

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