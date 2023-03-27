الفول بـ38 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الإثنين خلال التعاملات الصباحية

شهد الطلب على الفول ارتفاعًا كبيرًا من المواطنين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، نظرًا لأن الفول يعد أمرًا أساسيًا خلال وجبة السحور.

ونستعرض في السطور التالية أسعار البقوليات في المحلات التجارية خلال التعاملات الصباحية ليوم الإثنين 27 مارس 2023 والتي جاءت كالتالي.

- أسعار الفول بأنواعه اليوم

شهدت أسعار الفول استقرارًا لتسجل ما بين 33 و38 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الفول المستورد ما بين 29 و31 جنيهًا.

بلغت أسعار الفول المدشوش ما بين 39 و40 جنيهًا.

- أسعار اللوبيا والفاصوليا

سجلت أسعار اللوبيا البلدي 52 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة فقد بلغت 35 جنيهًا للكيلو اليوم.

شهدت أسعار الحمص استقرارًا اليوم لتسجل ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو اليوم.

- أسعار الترمس البلدي والمستورد

وقد سجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو

بينما سجلت أسعار الترمس المحلي 32 جنيهًا للكيلو

وبلغت أسعار العدس اليوم ما بين 48 و50 جنيهًا للكيلو.

فيما تراوحت أسعار السمسم ما بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.