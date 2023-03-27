عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت دائرة الأوقاف الإسلامية عن أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الأولى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال في ساعات الصباح الأولى، فيما قامت قوات الاحتلال بإفراغ الأقصى من المصلين والمعتكفين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وشهد المسجد الأقصى حالة من التوتر فجرا، خاصة بعد إجبار شرطة الاحتلال المعتكفين داخله على الخروج منه، واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال المسجد القبلي وأخلت المعتكفين فيه بعد الاعتداء عليهم ومنعت من يغادره من العودة إليه.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الداخلين إلى المسجد، كما قامت قوات الاحتلال بالتضييق على الشبان وعرقلتهم في طريقهم لصلاة الفجر في المسجد الأقصى، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلاً.