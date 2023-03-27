الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكيلو بـ297 جنيهًا.. أسعار النحاس اليوم فى التعاملات الصباحية

النحاس
النحاس

يعد النحاس من المعادن الهامة والتي يسعى الكثيرون إلى معرفة أسعارها بشكل يومي، حيث يدخل في العديد من الصناعات ومن أهمها صناعة الذهب، وقد شهدت أسعار النحاس استقرارًا، اليوم الإثنين 27 مارس، خلال التعاملات الصباحية.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لبورصة المعادن أسعار النحاس، الأصفر، والخردة، والأحمر والجديد، والتي جاءت كالتالي:

- أسعار النحاس الأحمر والأصفر بالطن 

شهدت أسعار طن النحاس الأحمر استقرارًا اليوم لتسجل 230 ألف جنيه في بورصة المعادن.

سجلت أسعار طن النحاس الأصفر 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وبلغ سعر طن النحاس الجديد 297 ألف جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

- أسعار النحاس الجديد بالكيلو 

وسجل كيلو النحاس اليوم في بورصة المعادن ما بين 180 و297 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

وسجل سعر الرفوف من النحاس الأصفر 299 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

- أسعار النحاس الخردة 

سجلت أسعار النحاس الخردة اليوم سعر 100,000 جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

فيما بلغت أسعار النحاس الأحمر الخردة الخشن ما بين 157 جنيهًا للكيلو و160 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

وتراوحت أسعار النحاس الأحمر الخردة الناعم ما بين 145 و155 جنيهًا في بورصة المعادن اليوم.

وبلغ سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا في بورصة المعادن اليوم.

وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات في بورصة المعادن اليوم.

أسعار النحاس الجديد بالكيلو اليوم الأثنين 27 مارس 2023 أسعار النحاس الأحمر والأصفر بالطن اليوم الأثنين 27 مارس 2023 أسعار النحاس الخردة اليوم اليوم الأثنين 27 مارس 2023 أسعار النحاس الأحمر الخردة الخشن كيلو النحاس اليوم في بورصة السلع

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