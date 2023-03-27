البابا ثيودروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس يزور الكونغو

زار البابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس الكونغو في إطار زيارته الرعوية لها.

وشدد صاحب الغبطة البابا ثيؤدوروس الثاني، خلال زيارته للكونغو، أن يكون الإكليروس من أبناء البلد ذاتها، قائلا، إن الأبناء الروحيون والأصيلون لبطريركتنا الأقدم، التي هي هذا العرش الرسولي، برحلتها الاستشهادية المتواصلة لألفي عام منذ عام 35 بعد الميلاد في مدينة التنوير مدينة الإسكندر الأكبر، من زمن القديس مرقص الرسول والإنجيلي حتى اليوم. سعت إلى تدريب وإبراز كوادره المحلية في ظل العديد من الصعوبات، لكنها قدمت لهم المودة والصبر والتفهم المطلق تجاه المواقف والتقاليد المحلية للعالم القَبَلي، متوجًا بالحب الذي لا ينضب، والمحبة المطلقة التي وصلت حتى إلى موت المبشرين المتحمسين من بطريركية الإسكندرية حتى تثمر هذه الكرمة".

كما أعرب غبطته عن مشاعره السعيدة في زيارته الرسمية الثالثة على التوالي إلى لوبومباشي، كاتانغا.