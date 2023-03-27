الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمانة «مستقبل وطن» بالقاهرة الجديدة تعلن انطلاق دورتها الرمضانية فى 4 ألعاب

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت أمانة القاهرة الجديدة بحزب مستقبل وطن، تحت رعاية النائب أحمد صبور، انطلقت الأحد الدورة الرمضانية الثالثة للحزب في القاهرة الجديدة في 4 ألعاب هي: (كرة القدم الخماسي منقسمه لدورتين منفصلتين شباب وفوق السن – كرة السلة – كرة الطائرة- تنس الطاولة ) على أن تكون المشاركة بفريق لكل لعبة.

وحضر الافتتاح عدد من قيادات حزب مستقبل وطن منهم المهندس شريف سلطان، أمين عام أمانة التجمع الأول والخامس حزب مستقبل وطن، وجون مكرم أمين مساعد التجمع الاول والخامس، ومحمد دويدار أمين التنظيم بالقاهرة الجديدة، وأحمد عرابي أمين المجالس المحلية بالقاهرة الجديدة، ووائل تيمور أمين التقيم والمتابعة لحزب مستقبل وحاتم محيسن أمين العمل الجماهيري و حسين حبيب أمين الشباب وكريم الجزار أمين العلاقات العامة. 

وتتضمن شروط الاشتراك في الدورة الرمضانية أن يتكون فريق كرة القدم من 8 لاعبين، بالإضافة إلى إدارى وفني، ويتكون فريق كرة السلة والطائرة من 10 لاعبين، على أن يتقدم كل لاعب بصورة شخصية بالإضافة إلي بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لكل لاعب مشترك.

وحددت الأمانة آخر موعد لتلقي مستندات تسجيل الفرق يوم ٢٠٢٣/٣/٢٠ الموافق ٢٧ من شهر شعبان ، على أن تتلقي طلبات الاشتراك في الدورة الرمضانية، بمقر حزب مستقبل وطن القاهرة الجديدة – فيلا 20 الحي الثاني – المنطقة الثالثة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة، ومقر خدمة المواطنين للنائب أحمد صبور – عمارة 15 – شقة 1 – المحلية السابعة – التجمع الثالث – القاهرة الجديدة.

وتقدم جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى بالنسبة لدورتين كرة القدم الشباب وفوق السن ودورة كرة السلة ودورة كرة الطائرة، وجوائز مالية للفائز الأول والثاني والثالث والرابع لدورة التنس طاولة ، علاوة على كأس أحسن لاعب وأحسن حارس مرمى وهداف الدورة، والميداليات والكؤوس للفرق الفائزة.

العمل الجماهيرى أمانة مستقبل وطن النائب احمد صبور بحزب مستقبل وطن بمناسبة حلول شهر رمضان تنس الطاولة حارس مرمى حلول شهر رمضان المبارك قيادات حزب مستقبل وطن فريق كرة القدم

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