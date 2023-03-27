تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم بإلقاء رضيعة في صندوق قمامة بالسلام

كشف مصدر أمني، أن رجال مباحث السلام يقومون بتفريغ الكاميرات لتحديد هوية المتهم بإلقاء طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بدائرة القسم.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد عثرت على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل صندوق القمامة، بمنطقة السلام.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد صناديق القمامة بدائرة قسم السلام ثان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة طفلة عمرها عدة أيام ترتدى ملابسها، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.