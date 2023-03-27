الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع فوم بالقليوبية

حريق مصنع فوم بالقليوبية
حريق مصنع فوم بالقليوبية

اندلع حريق بمصنع فوم بأرض جمعية النصر بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى على الفور الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية أبو النصر بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن إلى الموقع، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية برئاسة العميد هيثم شحاته مدير الإدارة بـ 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران وإخماد الحريق دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية العميد هيثم شحاته الحماية المدنية شرطة الخانكة مركز شرطة الخانكة مصنع فوم محافظة القليوبية

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