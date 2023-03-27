الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هشام يكن: لاعبو الزمالك لم يعد يفرق معهم الخسارة

هشام يكن
هشام يكن

هاجم هشام يكن نجم، الزمالك السابق، لاعبي الأبيض، بعد هزيمة الفريق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، أمام نظيره فريق البنك الأهلي، في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

وقال هشام يكن نجم، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، إن جميع لاعبي الفارس الأبيض لم يُعد يفرق معهم الخسارة، وهناك لاعبون كان أقصى طموحهم اللعب في القلعة البيضاء.

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين تكون في أنديتهم جيدة، وعندما ينتقلون للزمالك لا يقدمون نفس المستوى لافتقادهم الشخصية المطلوبة وأجواء المنافسة على البطولات".

وتابع: "جميع اللاعبين لم يُعد يفرق معهم الخسارة، هناك لاعبين كان أقصى طموحهم اللعب في الزمالك، مع أنه كان المفروض أن انضمامهم للفريق الابيض يكون بداية المشوار واللعب في المنتخب المصري".

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بعد الفاصل

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