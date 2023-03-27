«ليلة رمضانية بروح صوفية» أمسية على خشبة مسرح أوبرا دمنهور.. اليوم

في إطار فعاليات وأنشطة دار الأوبرا المصرية، للاحتفال بشهر رمضان المعظم، تستقبل خشبة مسرح دار أوبرا دمنهور، أمسية جديدة من أمسيات صالون الأوبرا الثقافي.

و تعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، والموافق اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم، أمسية ثقافية فنية تحت عنوان " ليلة رمضانية بروح صوفية"، على خشبة مسرح أوبرا دمنهور .

وأمسيات صالون الأوبرا الثقافي من إعداد وإشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي والفكري.

ويحل في ضيافة أمسية صالون دار أوبرا دمنهور الثقافي كل من: من الشيخ محمد يحيى الكتاني من علماء الأزهر الشريف والشاعر الدكتور أحمد شتيه مدرس الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة دمنهور في حوار يديره الإعلامي حسن الشاذلي مقدم برامج بالتليفزيون المصري وبرامج دينية على بعض القنوات الفضائية.

الجدير بالذكر أن الشيخ “يحيى الكتاني” هو مدرس الحديث الشريف وعلم التصوف و السلوك بالجامع الأزهر الشريف، وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف بالإسكندرية، ورئيس مؤسسة رباط العلم بالإسكندرية ومدرس الحديث الشريف والعقيدة والتصوف بها، وله العديد من اللقاءات والبرامج الإذاعية و التليفزيونية الناجحة و العديد من الرحلات الدعوية والعلمية فى الداخل والخارج، و من أعماله: اجتهاد النبى صلى الله عليه وآله وسلم بين أقوال الأصوليين وتوجيهات العارفين، وشرح كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، وفقه التعامل مع الشبهات، ومجموعة من المقالات والأبحاث والإجازات العلمية.

أما الدكتور أحمد شتيه فله عدة مؤلفات منها: التعريف بعلوم الحديث الشريف، قطوف الجنان في علوم القرآن، بناء الذات قواعد وأسس تنموية بشكل عصري.

ويتناول اللقاء فضائل شهر رمضان الكريم، ولماذا خصه الله بالبركات والرحمات، وكيف أنه شهر الله من أيام السنة جميعا، وفضل شهر رمضان علي الأمتين الإسلامية والعربية في جمع شمل المسلمين تحت راية واحدة.