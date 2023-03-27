الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاسب يطعن طالبًا بكلية الطب بسبب ركنة سيارة بمدينة 6 أكتوبر

سكين
سكين

كشف مصدر أمني إصابة طالب بكلية الطب بجرح نافذ بالبطن على يد محاسب، بسبب ركنة سيارة، وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى سعاد كفافي، مصابا بجرح نافذ بالبطن، على الفور أمر «الشرقاوي»، المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث أكتوبر، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع المصاب طالب بكلية الطب 30 سنة، مقيم المجاورة الخامسة، دائرة القسم، مصابًا بجرح نافذ بالبطن بآلة حادة، وبسؤاله أفاد بأنه أثناء ركن سيارته أسفل مسكنه، فؤجئ بجاره محاسب 33 سنة، مقيم بذات العنوان، بفعل مشاجرة معه بسبب ركن سيارته، وقام على إثرها بالتعدي عليه بألة حادة أحدث إصابته، ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ارتكاب ارتكابه الواقعة إصابة طالب الإدارة العام الإدارة العا

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بعد الفاصل

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