الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رونالدو يعلق على هدفيه وانتصار البرتغال بسداسية ضد لوكسمبورج

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على لوكسمبورج بسداسية نظيفة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وتغلب المنتخب البرتغالي على لوكسمبورج بستة أهداف دون مقابل، مساء الأحد في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لليورو.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "مباراتان، انتصاران، الهدف تم إنجازه، يسعدني أن أكون قد ساهمت في هذه البداية الإيجابية للغاية لمنتخبنا، لنذهب!".

يذكر أن رونالدو سجل هدفين في انتصار البرتغال على لوكسمبورج بسداسية نظيفة.

 

جدير بالذكر أن رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على الصعيد الدولي بواقع 122 هدفًا حتى الآن.

أخبار كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال مباراة البرتغال ولوكسمبورج تصفيات يورو 2024

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