الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك براجمات صواريخ

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

 قالت بعثة جمهورية دونيتسك لمركز التحكم والتنسيق المشترك للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب فى أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية أطلقت 20 صاروخا من راجمات صواريخ على دونيتسك.

 

وكتبت البعثة على قناتها على "تليجرام" أنه "تم الإبلاغ عن هجوم قصف من القوات الأوكرانية فى مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق عشرين صاروخا من عدة قاذفات صواريخ"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.


وأشارت البعثة إلى أنه تم تنفيذ الهجوم من مدينة كراسنوجوروفكا الواقعة فى الأراضى التى تسيطر عليها سلطات كييف.


وذكرت البعثة أن القوات الأوكرانية شنت تسع هجمات قصف على مستوطنات جمهورية دونيتسك على مدار اليوم، وتم إطلاق 53 قذيفة، واستخدمت القوات الأوكرانية مدفعية عيار 155 ملم و152 ملم وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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