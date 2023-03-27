الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية غربى روسيا

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة 

من طراز "ستريج تو- 141" سوفيتية الصنع قرب مدينة كيرييفسك، فى مقاطعة تولا غربى روسيا.

 

وقالت الوزارة فى بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" - مساء الأحد، إن قوات الدفاع الجوى ، رصدت المسيرة الأوكرانية و أسقطتها، رغم صعوبة اعتراض مسيرات "ستريج تو- 141" الاستطلاعية الثقيلة، التى تحملها قوات كييف بالذخائر.

 

وطالبت الحكومة الأوكرانية رسميا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا، بحسب ما نشر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

 

وكان قد أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا، مؤكدا أن نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا لا ينتهك المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن روسيا أرسلت 10 مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

 

وأضاف بوتين أن موسكو لا تنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا بل تعيد تموضعها هناك كما تفعل الولايات المتحدة فى أوروبا، مشيرا إلى أن روسيا سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مؤكدا أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التى لم تستخدمها بعد.

 

كما هدد بوتين باستخدام قذائف باليورانيوم المنضب اذا تلقت أوكرانيا ذخائر مماثلة من الغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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