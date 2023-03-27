إنشاد وفقرات فنية فى أولى الأمسيات الرمضانية على شاطئ المندرة بالإسكندرية

نظمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مساء الأحد أول أمسية رمضانية علي شاطئ المندرة المجاني، ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، لإضفاء الأجواء الرمضانية على شواطئ عروس البحر.

ورحب اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، خلال الأمسية بالحاضرين ونقل لهم تحيات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتهنئتة لهم بالشهر الكريم، حيث حضر العديد من المواطنين الذين اشادوا بالتجربة الجديدة على شواطئ الإسكندرية.



وألقى الشيخ الدكتور أحمد رشاد، كلمة عن فضائل الشهر الكريم، أعقبها فقرة فنية قدمها أطفال فرقة ميرو أكاديمي، ثم قدم المنشد طارق السويدان بعض الأغاني الدينية والتراثية التي حازت على إعجاب الحضور، ثم عزف على العو للفنان محمد هدهود، واختتمت الأمسية بعرض فني لفرقة النوبة بقيادة طارق جمعة.

وقدم رئيس مصايف الإسكندرية دروع التميز وشهادات التقدير للفرق الفنية المشاركة في الأمسية، هذا وسيتم إقامة الأمسية الثانية يوم الخميس القادم 30 مارس علي شاطئ المندرة المجاني.

وكانت قد أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه سيتم تنظيم الأمسيات على شاطئ المندرة المجاني وحضور الأمسيات مجانا، بالإضافة إلى شاطئ جليم العام و السرايا العام، قيمة تذكرة الدخول 5 جنيهات للفرد شاملة حضور الأمسيات، مشيرة إلى أن الفعاليات على شواطئ الإسكندرية خلال شهر رمضان، تضم بجانب الأمسيات مبادرة «فطارك احلي على البحر » والتي تشجع أهالي الإسكندرية وزائريها على الإفطار على الشواطئ.



مواعيد أمسيات رمضان بشواطئ الإسكندرية

أمسيات شاطئ المندرة

- الأحد 4 رمضان - 26 مارس

- الجمعة 8 رمضان - 30 مارس

امسيات شاطئ السرايا

- الجمعة 9 رمضان - 31مارس

-الاحد 11رمضان - 2أبريل

-الخميس 15 رمضان - 6 ابريل

-الجمعة 16 رمضان - 7أبريل

أمسيات شاطئ جليم

-الاحد 18 رمضان - 9 أبريل

-الخميس 22 رمضان - 13 أبريل

إنشاد وفقرات فنية في أولى الأمسيات الرمضانية على الشواطئ

إنشاد وفقرات فنية في أولى الأمسيات الرمضانية على الشواطئ

إنشاد وفقرات فنية في أولى الأمسيات الرمضانية على الشواطئ