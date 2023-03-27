الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع شوكولاتة ببنسلفانيا الأمريكية إلى 4 أشخاص

انفجار مصنع شوكولاتة
انفجار مصنع شوكولاتة ببنسلفانيا الأمريكية

 أعلنت السلطات المحلية فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفاة شخص رابع بعد يومين فقط من وقوع انفجار قوى فى إحدى مصانع الشوكولاتة فى الولاية.

 

وقال رئيس شرطة ويست ريدينج واين هولبن، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن السلطات عثرت على الضحية الرابعة تحت الأنقاض في مصنع الشوكولاتة.


وأضاف هولبن أن فرق الإنقاذ يستخدمون معدات التصوير الحرارى والكلاب للبحث عن ناجين محتملين من انفجار المصنع، مشيرًا إلى أن أطقم الطوارئ كانت تستخدم معدات ثقيلة لسحب الأنقاض من المنطقة.


ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين بعد الانفجار، وتم نقل عشرة ضحايا إلى مستشفى ريدينج في أعقاب الحادث، حيث نقل المستشفى اثنين آخرين إلى مرافق طبية قريبة، وخرج معظمهم من المستشفى يوم الاحد.


وأشار هولبن إلى أن السلطات المحلية تحقق حاليا للوقوف على أسباب الانفجار، مشددا على عدم وجود أي خطر على المنطقة المحيطة بالمصنع، لكن يجب على السكان تجنب المنطقة التي وقع فيها الانفجار واتباع تعليمات مسؤولي إنفاذ القانون.


وقال متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ فى بنسلفانيا إن سبب الانفجار ربما يكون تسريب غاز بالمصنع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«ضرب نار» يصدر التريند لليوم الرابع على التوالى فى الماراثون الرمضانى 2023

رئيس جهاز الشروق: جارٍ الانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالمنطقه الثانية عمارات

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

رئيس جهاز السادات يتفقد سير الأعمال الإنشائية

قس يعلق فانوس وزينة رمضان.. وشباب أقباط يوزعون التمر والماء على الصائمين

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع شوكولاتة ببنسلفانيا الأمريكية إلى 4 أشخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس إقالة وزير الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث فى مكتب نتنياهو؟

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟