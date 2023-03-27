الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قيادى وفدى يرحب بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل خطوة مهمة للغاية تؤكد جدية الحوار في الوصول إلى أفضل المقترحات وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة.

قيادي وفدي يرحب بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني 

وقال مساعد رئيس حزب الوفد في تصريحات صحفية له، إن الحوار الوطنى نجح في استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية، كما أن حزب الوفد قدم ورقة عمل كامل بمقترحات بيت الأمة في كافة المحاور موضحا أن الحزب مستمر في المشاركة بقوة بالحوار الوطنى الذي دعا اليه الرئيس السيسي.

وأضاف الجندى: أننا كحزب الوفد نرحب بالاعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، مشيدا بالإعلان عن مقترح يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. 

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتمع مساء أمس الأحد، واتخذ قرار بالاجماع ليتم بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل.

المهندس حازم الجندي حزب الوفد الانتماءات السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئات القضائية الانتخابات الرئاسية جلسات الحوار

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بعد الفاصل

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