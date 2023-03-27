الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة وتوقيع كتاب خيرية المنصور «شرنقة شاهين» بمنتدى سيا.. السبت المقبل

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

ينظم منتدى سيا الثقافي، حفل توقيع ومناقشة كتاب “شرنقة شاهين”، للمخرجة العراقية خيرية المنصور، والصادرة عن دار أطياف للنشر والتوزيع.

وتعقد الأمسية في منتدى سيا الثقافي، بمقره الكائن في 8 ميدان ابن الوليد متفرع من نادي الصيد ــ الدقي، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء السبت الموافق 1 أبريل المقبل.

ويتناول كتاب “شرنقة شاهين” بالنقد والتحليل كل من: الناقد الفني طارق الشناوي، الكاتب الروائي عبد الوهاب داود، الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ويدير الأمسية الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن.

ومما جاء في كتاب “شرنقة شاهين”، للمخرجة العراقية خيرية المنصور، نقرأ: "عندما زار يوسف شاهين العراق كانت خيرية المنصور لا تزال خريجة حديثة من أكاديمية الفنون الجميلة، لكنها امتلكت الجرأة لتتحدث معه عن فيلم "العصفور" وعن مدرسته السينمائية النقدية الوضعية، ذات الملمح الإنساني، العابر للطائفية والتعصب، والذي جعل فيها مصر الطيبة، المقهورة، الرافضة "بهيّة" الزمان.

شعر الفنان الكبير وهو يقضي يومًا كاملًا في الصحراء، أنه أمام شابة واعدة، فخاطب المخرج توفيق صالح: عايز البنت دي تشتغل معايا مساعدة. وهكذا جاءت إلى قاهرة "المعز".

 

ــ خيرية المنصور ويوسف شاهين

وفي مقاله المعنون بـ “متعة الحياة في شرنقة يوسف شاهين”، يقول الكاتب عبد الوهاب داود: طالت رحلة خيرية المنصور بالقرب من يوسف شاهين لسنوات وسنوات، تعرفت خلالها على طريقة عمله، ومراحل تفكيره فى شريط سينمائى يحمل توقيعه، فشهدت مراحل نموها، منذ بداية الفكرة، وحتى لحظة الوصول إلى قاعة العرض، فرصدتها بدقة وأمانة، من جداول التصوير، وكشوف التحضير، وحتى أنواع العدسات المستخدمة لتصوير كل مشهد، وطريقة إضاءته، وتحديده زمن كل لقطة، ولعله من المناسب أن أقول إن جزءًا كبيرًا من أهمية هذا الكتاب يكمن فى تركيزه على فيلم واحد من بين أربعة أفلام عملت فيها معه، هو فيلم «حدوتة مصرية»، ووصفها الدقيق كل خطوات العمل فى الفيلم، بداية من مراحل تطوير السيناريو، وصولًا إلى مشاداته مع رشيدة عبدالسلام، وحتى صناعة الأفيش، ما يجعل من «شرنقة شاهين» بمثابة درس لكل من يريد الاقتراب من سينما «جو»، وفهمها، والاستمتاع بها..

مناقشة وتوقيع كتاب خيرية المنصور شرنقة شاهين منتدى سيا الثقافي المخرج يوسف شاهين

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