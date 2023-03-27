الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محسب» عن بدء جلسات الحوار الوطني: استمرار الإشراف القضائي ضمان لنزاهة الانتخابات

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

رحب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التى تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل علي تنفيذها.


وقال محسب، إن الحوار الوطنى استقبل عدد كبير من المقترحات مثمنا الإعلان عن مقترح تم التوافق عليه بشأن إدخال تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم 34، والتى توجب وجود إشراف قضائي في الفرز، وإعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ إقرار الدستور في 18 يناير 2014، لتنتهى في يناير 2024، ومن ثم يقترح التعديل استمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات، وهو الأمر الذي يؤكد نية الدولة في إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل، موضحًا أن الاشراف القضائي الكامل يعد الضمانة الوحيدة الهامة لضمان نزاهة أي انتخابات.


وأضاف أن الحوار الوطنى ستكون له نتائج وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها خاصة وأن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، لافتا إلى أنه مما لا شك فيه أن الحوار الوطنى يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.


ووجه محسب الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطنى علي ما بذلته من مجهود كبير منذ بداية عمل الحوار الوطنى حتى الآن ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها وهو الأمر الذي يدعم جدية الدولة في إقامة حوار ديمقراطى حقيقي يصب في صالح بلدنا الحبيب مصر.

الدكتور أيمن محسب النواب الحوار الوطنى المقترحات التعديل انتخابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

طلقة طائشة فى الرأس.. وفاة ثلاثينى بـ«بندقية والده» بالعياط

الأحرار الاشتراكيين يشيد ببيان «أمناء الحوار الوطني»: ترجمة للجهود

جمال الكشكي يكشف عن أول مادة مقترحة للتعديل في الحوار الوطني

النائبة شادية خضير ترحب بتحديد موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني

بعد توليه المسئولية الفنية لبايرن ميونيخ.. ماذا ينتظر توخيل؟

«الكشكي» يطالب القوى السياسية بضرورة المشاركة في جلسات الحوار الوطني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس إقالة وزير الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث فى مكتب نتنياهو؟

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟