سارة هجرس: مسلسل الصفارة يمثل زمن الضحك الجميل وحبينا نعمل حاجة تعيش

كشفت سارة سعد هجرس مؤلفة مسلسل الصفارة، كواليس كتابتها للمسلسل، بطولة الفنان أحمد أمين.

الصفارة كوميديا بعيدة عن التريند

وقالت سارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى: "الكوميديا صعبة جدًا، والضحك أنواعه مختلفة، وحبيت أعمل كوميديا بعيدة عن التريند، ونابعة من المراقبة المجتمعية، لأنها هي اللي الباقية".

وأردفت: "إلقاء الضوء على حياتنا الاجتماعية اليومية، يعرف بالكوميديا النقدية، وهي بمثابة أقدم دراسة اجتماعية تسلط الضوء على المجتمع وتكشف نقاط ضعفه، وثغراته".

وأشارت إلى أنه "في الكوميديا النقدية، الناس بتشوف نفسها في المواقف وتشوف أفكارها، وتتوحد معها، وهذا هو سر بقائها".

وأعربت سارة، عن أملها أن يبقى تأثير مسلسل الصفارة لبعد 30 سنة، و40 سنة، حتى يطلق عليهم زمن الضحك الجميل.

ويعرض مسلسل الصفارة، خلال شهر رمضان، على قناة دي إم سي، في تمام الساعة 7:45 مساءاً، و يعاد الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، والساعة 2:15 ظهرا، والمسلسل بطولة أحمد أمين، تأليف سارة هجرس، شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، و من إخراج: علاء إسماعيل.