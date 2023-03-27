الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

النائبة شادية خضير ترحب بتحديد موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني

النائبة شادية خضير
النائبة شادية خضير الجمل

رحبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتحديد موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني في الثالث من مايو المقبل، مؤكدة أن هذه الخطوة انتظرها الشارع المصري كثيرا، وتؤكد جدية الدولة في عقد الحوار الوطني.

وأشارت خضير في تصريحات للدستور، إلى أن طول فترة الإعداد للحوار الوطني منذ إبريل الماضي وحتى الآن لابد وأن تنعكس بالإيجاب على تفاصيل اجتماعات اللجان المختلفة للحوار حيث منح مجلس الأمناء الوقت الكافي لخروج الحوار بنتائج تحقق طموحات الشارع المصري.

وأكدت على أن استمرار انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة القادمة فترة انطلاق الحوار بشكل فعلي تعكس الرغبة الأكيدة لمجلس الأمناء لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الايجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. 

وأوضحت أن مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون محل دراسة وبحث في مجلس النواب إذا ما قدمه الرئيس للبرلمان وسيكون له الأولوية خاصة وأنه متعلق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وهو أمر أثبت نجاحه من خلال التجربة، حيث اقترح مجلس أمناء الحوار الوطني أن يدخل على نص المادة (34) بحيث يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن هذه المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، أى قبيل موعد الانتخابات الرئاسية ود وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. 

الإشراف القضائي الهيئة الوطنية للانتخابات الحوار الوطنى النائبة شادية خضير الجمل انطلاق جلسات الحوار الوطني عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

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