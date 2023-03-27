الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد وداع كأس الرابطة: «واجهنا سوء توفيق»

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي

أكد أحمد عبد المقصود، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق واجهه سوء توفيق خلال مباراة البنك الأهلي والتي خسرها الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.

وودع الزمالك بطولة كأس الرابطة عقب الخسارة أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في ثمن نهائي المسابقة.

وقال عبد المقصود في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خسرنا في أقل من 10 دقائق وواجهنا سوء توفيق غير طبيعي رغم أننا كنا الأفضل خلال المباراة".

وأضاف: "نعتذر للجماهير بالطبع، هناك سوء توفيق وسوء حظ وهناك 12 لاعبا غير متواجدين في القائمة".

وتابع: "الفريق انهار عقب الهدف الثاني، كنا نحاول إحراز هدف التعادل لكن الهدف الثاني جعل فرصتنا أصعب، لقد أضاعنا الكثير من الفرص وأهداف مؤكدة لكن هناك سوء توفيق".

وأتم تصريحاته: "لا بد أن ندعم النادي والفريق، اللاعبون جيدون ويحتاجون إلى المساندة والدعم وكل ما يحدث طبيعي في كرة القدم".

أحمد عبد المقصود الزمالك كأس الرابطة البنك الأهلي 2023

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