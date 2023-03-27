الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان 2023

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين في اليوم الخامس من رمضان

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الاثنين في خامس أيام شهر رمضان 2023 كي تحافظواعلى الصلاة في أوقاتها دون الخروج عنها.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين خامس أيام شهر رمضان

نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الاثنين في اليوم الخامس من رمضان  وفق عدد من المحافظات التي تختلف فيها مواقيت الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٢٥ ص
الشروق ٥:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:١٠ م
صلاة العِشاء ٧:٢٨ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٢٩ ص
الشروق ٥:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:١٦ م
صلاة العِشاء ٧:٣٤ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٤:١٩ ص
الشروق ٥:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٦:٠٦ م
صلاة العِشاء ٧:٢٥ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص
الشروق ٥:٥١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٠٩ م
صلاة العِشاء ٧:٢٧ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:١٥ ص
الشروق ٥:٤١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥٧ م
صلاة العِشاء ٧:١٣ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص
الشروق ٦:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٧ م
صلاة العَصر ٣:٤٧ م
صلاة المَغرب ٦:٢٦ م
صلاة العِشاء ٧:٤٥ م

موعد آذان الفجر 5 رمضان ودعاء استفتاح الصلاة

سحورك على «الدستور».. خضار مشوي وجبنة قريش لصيام صحي في رمضان

طلقة بالرأس وهو صائم.. مقتل شاب فى مشاجرة خلال رمضان بقنا

أحمد الطلحي يوضح أهم الأعمال عند الله في رمضان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٢٧ ص
الشروق ٥:٥١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠٧ م
صلاة العِشاء ٧:٢٢ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٢٤ ص
الشروق ٥:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٦:٠٣ م
صلاة العِشاء ٧:١٨ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٠٠ ص
الشروق ٦:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٠ م
صلاة العَصر ٣:٥٧ م
صلاة المَغرب ٦:٣٨ م
صلاة العِشاء ٧:٥١ م

الصلاة اليوم الإثنين الصلاة اليوم اليوم الخامس صلاة الم غرب صلاة الظ ه ر صلاة الع صر صلاة الع شاء صلاة اليوم صلاة الفج ر خامس أيام شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

شقيق ياسمين عبد العزيز يتجه للمخدرات فى «ضرب نار» الحلقة 4

شعبة الدواجن تكشف سبب «الانخفاض اليومى» فى الأسعار (فيديو)

«أوابك»: ارتفاع عدد مشروعات الهيدروجين بالدول العربية لـ73 مشروعاً للإنتاج والتصدير

هشام يكن: لاعبو الزمالك لم يعد يفرق معهم الخسارة

تقرير يكشف تدهور الأوضاع الاقتصادية فى الولايات المتحدة بعد أزمة البنوك

السيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع بأبوزعبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس إقالة وزير الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث فى مكتب نتنياهو؟

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟