مواعيد الصلاة اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان 2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الاثنين في خامس أيام شهر رمضان 2023 كي تحافظواعلى الصلاة في أوقاتها دون الخروج عنها.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين خامس أيام شهر رمضان

نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الاثنين في اليوم الخامس من رمضان وفق عدد من المحافظات التي تختلف فيها مواقيت الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٢٥ ص

الشروق ٥:٥٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:١٠ م

صلاة العِشاء ٧:٢٨ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٢٩ ص

الشروق ٥:٥٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:١٦ م

صلاة العِشاء ٧:٣٤ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٤:١٩ ص

الشروق ٥:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٦:٠٦ م

صلاة العِشاء ٧:٢٥ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص

الشروق ٥:٥١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٩ م

صلاة العِشاء ٧:٢٧ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:١٥ ص

الشروق ٥:٤١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٧ م

صلاة العِشاء ٧:١٣ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٧ م

صلاة العَصر ٣:٤٧ م

صلاة المَغرب ٦:٢٦ م

صلاة العِشاء ٧:٤٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٢٧ ص

الشروق ٥:٥١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:٠٧ م

صلاة العِشاء ٧:٢٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٢٤ ص

الشروق ٥:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٦:٠٣ م

صلاة العِشاء ٧:١٨ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٠٠ ص

الشروق ٦:٢٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٠ م

صلاة العَصر ٣:٥٧ م

صلاة المَغرب ٦:٣٨ م

صلاة العِشاء ٧:٥١ م