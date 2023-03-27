الهلال السودانى يطالب «كاف» بإقامة مباراة الأهلى دون جمهور.. ويهدد باللجوء إلى الفيفا

طالب نادي الهلال السوداني، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خوض مباراته المرتقبة أمام الأهلي بدون جمهور.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 1 أبريل على ستاد القاهرة.

وأصدر الهلال السوداني، بيانًا رسميًا كشف من خلاله تجاهل الاتحاد الأفريقي خطاباته الثلاث الخاصة بالمباراة، مقدمًا اقتراحًا إقامة المباراة دون جمهور، أو اللعب في حضور عدد محدد من الجماهير، وذلك في ظل ما اعتبره "الجو المشحون بخطابات الكراهية والعنصرية من جماهير الأهلي"، حسب رأيه.

كما طالب النادي السوداني، بتطبيق المادة 24، والتي تقر بأحقية الفريق بنسبة 5% من سعة الاستاد لجمهوره، وذلك في حال إقامة المباراة بسعة جماهيرية كاملة.

وهدد الهلال بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حال لم يرد الكاف على خطاباته.