الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة رضيعة ملقاة بصندوق قمامة فى السلام

جثة رضيعة
جثة رضيعة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل صندوق القمامة، بمنطقة السلام.

 

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد صناديق القمامة بدائرة قسم السلام ثان.

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة طفلة عمرها عدة أيام ترتدي ملابسها، ويكثف رجال المباحث تحرياتهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية القاهرة جثة طفلة صندوق القمامة السلام

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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