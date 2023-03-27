تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة رضيعة ملقاة بصندوق قمامة فى السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل صندوق القمامة، بمنطقة السلام.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد صناديق القمامة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة طفلة عمرها عدة أيام ترتدي ملابسها، ويكثف رجال المباحث تحرياتهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.