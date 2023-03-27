طريقة عمل السحور فى اليوم الخامس من رمضان 2023

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل سحور في اليوم الخامس من رمضان 2023، للتنوع في الوجبة الأهم التي بها يصمدون ليوم كامل من الصيام خلال العمل أو يوم الدراسة.

طريقة عمل سحور اليوم الخامس من رمضان 2023

في السطور التالية نعرض لكم طريقة عمل سحور اليوم الخامس من رمضان 2023 لعدد من الأطباق المميزة والسهلة.

طريقة عمل عجة البيض

المقادير:

خمس بيضات.

القليل من البقدونس الأخضر المفروم.

بصلة مفرومة.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من السمن النباتي أو الزيت.

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق.

طريقة تحضير عجة البيض

نضع مقلاة غير لاصقة على النار المتوسطة، نضيف لها ملعقة واحدة من السمن النباتي.

ثم نضيف البصل المفروم ونحرك حتى يصبح لونه بني فاتح.

نضع البقدونس المفروم والدقيق ثم نعيد التحريك مرة أخرى.

نزيل الخليط من على النار ونترك الخليط في مكان جانبي لحين الاستخدام.

في إناء عميق نضيف له خمسة حبات من البيض والقليل من الملح والفلفل الأسود، ثم نحرك الخليط بشكل جيد، ثم نخلط البيض مع خليط البصل والبقدونس.

نضيف الخليط على النار الهادئة في مقلاة صغيرة الحجم، ترك الخليط حتى تمام استواء البيض ويتغير لونه إلى الذهبي الفاتح، ويقدم ساخن.

فول مدمس بالطماطم

أربع كوبات الفول المدمس.

ثلاث فصوص صغيرة الحجم من الثوم المفروم.

حبتان من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت .

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

نضع مقلاة صغيرة الحجم على النار المتوسطة ثم نضع بها الزيت، ثم الثوم المفروم وقطع الطماطم صغيرة الحجم، ونترك الخليط حتى يستوى.

نضع الفول المدمس والملح والفلفل الأسود والكمون وعصير الليمون.

نحرك الخليط حتى تمام النضج، نقدم الخليط ساخنًا.

سلطة الجبن الفيتا

المقادير:

واحدة خيار كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من النعناع الأخضر المفروم.

كمية من الجبن الفيتا.

ربع كوب من البصل الأخضر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

نقسم الخيار إلى قطع صغيرة الحجم، ويصفى من الماء بواسطة المصفاة ونتركه لمدة ربع ساعة.

في إناء عميق نضع الجبن الفيتا، ثم نضع البصل الأخضر المقسم إلى قطع صغيرة الحجم.

نضيف الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وزيت الزيتون.

نضع شرائح الخيار ثم نقلب الخليط حتى تمتزج المكونات.

نضع القليل من النعناع الأخضر المفروم ثم نقدمها.