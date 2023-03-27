الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

للنهوض بالبنية التحتية.. تطور كبير بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى أسيوط

قطاع الصرف الصحي
قطاع الصرف الصحي في أسيوط

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في عدد من القرى النائية بمختلف المحافظات، في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالبنية التحتية، وعلى مدار الـ8 سنوات الماضية شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيام العديد من المشروعات التي تم ضخ مليارات الجنيهات فيها بعدد من المحافظات، ومن ضمن المحافظات التي شهدت عددا من المشروعات محافظة أسيوط، وفي السطور التالية نستعرض أبرز مشروعات قطاع الصرف الصحي بأسيوط.

 

محطة تنقية مياه الشرب بديروط

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، مشروع محطة تنقية مياه الشرب بديروط، والذي تم تنفيذه في ديسمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم إنشاء محطة مياه ديروط بمحافظة أسيوط، بطاقة ٨٦ ألف م٣/يوم، بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه، لخدمة ٤٦٠ ألف مواطن.

 

مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح

مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح بمحافظة أسيوط، تم تنفيذه في ديسمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، و يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح، ويستفيد منه 450 ألف نسمة.

 

محطة معالجة صرف صحي شمال غرب ديروط

ضمن المشروعات الجاري تنفيذها مشروع محطة معالجة صرف صحي شمال غرب ديروط " دشلوط" المرحلة الأولى بمحافظة أسيوط، والذي تم العمل فيها في ديسمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرحلة الأولى لمحطة معالجة صرف صحي شمال غرب ديروط " دشلوط"، ستعمل بطاقة «20 – 30 ألف م3 / يوم» بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه لخدمة قرى شمال غرب ديروط، و سيتم إقامتها على مساحة 30 فدان بطاقة انتاجية (20 إلى 30 ألف م3/ يوم) ويخدم المشروع 12 قرية من قرى شمال غرب ديروط وهى ويستفيد منه 350 ألف نسمة.

 

تجديد شبكات مياه بـ 4 مراكز

شهدت شبكات مياه بـ 4 مراكز بمحافظة أسيوط، أعمال تجديد وإحلال في ديسمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إحلال وتجديد شبكات مياه بـ 4 مراكز هي: أسيوط ديروط وأبنوب والبداري، بإجمالي تكلفة 12 مليون جنيها.

 

محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية

ضمن المشروعات الجاري العمل فيها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية أسيوط لمرحلة الثانية، والذي بدء العمل فيه مايو 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 60 ألف م3/ يوم ويخدم المشروع توسعات مدينة أسيوط وعدد 6 قرى بمركز أسيوط (أولاد ابراهيم – أولاد على – قرقارص – المطيعة – الشغبة – النمايسة) ويقام على مساحة 26 فدان وبلغت نسبة التنفيذ 92 %.

 

المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بغرب المدابغ والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 70 ألف م3/يوم وتستوعب مياه الصرف الصحي من محطات رفع الصرف الصحى (البركة، المراغي، الوليدية)

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي اسيوط الصرف الصحي مياه الشرب الدولة المصرية البنية التحتية

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