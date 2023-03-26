الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام

حريق
حريق

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام غرب الجيزة دون إصابات، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بحدائق الأهرام دائرة قسم الهرم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء تنسيقا مع قطاع الغرب.

حاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق داخل شقة بالبوابة الأولى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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بعد الفاصل

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