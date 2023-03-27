12 مُصابا و 4 جثث.. ننشر أسماء المُصابين فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

ننشر أسماء المُصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مساء الأحد، من بينهم أطفال، وتبين إصابتهم ما بين جروح متوسطة ومتفرقة بجميع أنحاء الجسم.

والمصابين هم: "طارق م- 6 سنوات"، و"ندى م- 8 سنوات"، و"صابرين ع -24سنة"، و"محروس ر -38 سنة"، و"يوسف م -11 سنة"، و" زياد ه -14سنة"، و" خليفة ع -29 سنة"، و" رحمه م -20 سنة"، و"محمد ص - 50سنة"، و"محمود م -35 سنة"، و"عبدالرحمن ر -20سنة"، واخر يبلغ من العمر 35عام، أما عدد الوفيات 4 جثث تم نقلهم لمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وهم: "منى.ح -48سنة" و"محمد.ع -20سنة"، و"راشد.س -29 سنة"، و" زكريا.ح -24 سنة".

وكان قد لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 12 آخرين، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مفارق جرزا والروس بطريق أسيوط الغربي دائرة محافظة الفيوم، بسبب إنفجار العجله الاماميه مما أدى علي عدم السيطرة وانقلاب السيارة.



وهرعت سيارات مرفق الإسعاف الي مكان الواقعة ونقل المصابين الي مستشفي الجامعه لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.



كما تم نقل الجثامين إلى مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد جلال مأمور مركز شرطة طاميه بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث إنقلاب سيارة أجرة ومصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما قامت إدارة المرور برفع آثار الحادثة وتسير الطريق أمام السيارات الأخرى.