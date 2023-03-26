السيطرة على حريق شقة فى الشيخ زايد دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد دون إصابات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بالحي الـ11.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء شريف بالتنسيق مع مساعد مدير قطاع أكتوبر.
رجال الإطفاء عمدوا إلى محاصرة ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة. تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل شقة سكنية بالمجاورة الأولى.
جابهت القوات مصدر النيران وأخمدت الحريق دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.