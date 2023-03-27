طفرة فى تطوير قطاع الصحة بأسيوط

قطاع الصحة في أسيوط

شهد قطاع الصحة طفرة كبيرة على مدار 8 سنوات مضت، تجديدات وإصلاحات ومنشآت جديدة، في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين والاهتمام بالبنية التحتية، وشهد عددٌ من المحافظات والقرى تطورًا كبيرًا في قطاع الصحة، ومن بينها محافظة أسيوط، وفي السطور التالية نسرد بعض أعمال التطوير التي شهدها قطاع الصحة.

مستشفى الرمد

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع الصحة بمحافظة أسيوط، مشروع تطوير مستشفى الرمد بأسيوط، والذي تم تنفيذه في إبريل 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 15 مليون جنيها.

العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي

تم تنفيذ مشروع العيادات الخارجية بالمستشفي الجامعي للإصابات والطواريء في أكتوبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد بدء تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي للإصابات والطوارئ ، كمرحلة أولى من تشغيل المستشفى، والتى تجاوز تكلفة إنشاؤه 880 مليون جنيه.

ومن المقرر لها تقليل الكثافة ورفع العبء عن المستشفى الجامعى الرئيسي، وأن تحدث طفرة حقيقية فى الخدمة الطبية المقدمة لضحايا الحوادث وحالات الطوارىء، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 500 سرير و33 غرفة عمليات، وهو ما يتيح الفرصة لمضاعفة حجم العمل، واستيعاب عدد أكبر من الحالات.

وحدة طب أسرة كودية الاسلام

على مساحة 1498م2 مربع أقيم مشروع وحدة طب أسرة كودية الإسلام بمحافظة أسيوط، وتم تنفيذها في أبريل عام 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدت وحدة طب أسرة كودية الاسلام عمل إحلال كلي لها وتقع على مساحة 1498 متر وبتكلفة اجمالية بلغت 5 مليون و 698 ألف جنيها.

وحدة الصحية بقرية الشنابلة

ضمن المشروعات في قطاع الصحة التي لازال العمل جاري فيها، مشروع إحلال كلي للوحدة الصحية بقرية الشنابلة، بمحافظة أسيوط، والذي بدء تنفيذ العمل في يوليو 2020 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد وصل إجمالي تكلفة المشروع 5 مليون و 800 ألف جنيها.

مستشفى الأورمان الجامعي

تم تنفيذ مشروع مستشفى الأورمان الجامعي للقلب بأسيوط في ديسمبر 2019 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعتبر مستشفى الأورمان الجامعى بجامعة أسيوط أكبر مستشفى متخصص فى صعيد مصر فى أمراض القلب والأوعية الدموية وجراحات القلب بمختلف أنواعها، وتتكون من جناحين كل جناح يحتوى على ثمانية طوابق بإجمالى مساحة ٣٤٠٠م.٢

ويهدف المستشفى إلى تقديم كافة الخدمات الطبية والجراحية لمرضى القلب فى صعيد مصر، توفير أقصى رعاية ممكنة لمرضى وتوفير التعليم الطبي المستمر، وتدريب الباحثين والأطباء في مجال الأورام، وإجراء البحوث التي تهدف إلى فهم التشخيص والعلاج والوقاية والأمراض ذات الصلة.

يضم ٤٥٠ سرير و يعمل المعهد على رفع مستوى الوعي لمرضى السرطان والكشف المبكر عن السرطان والوقاية منه في جنوب مصر، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ١٨٨ مليون جنيها.

الوحدة الصحية بقرية ببلاو

ضمن المشروعات الجاري العمل عليها مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية ببلاو التابعة لمركز ديروط، محافظة أسيوط، والذي بدء العمل فيه ابريل 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء الوحدة الصحية بقرية ببلاو التابعة لمركز ديروط والتى يجرى انشائها بتكلفة 31.7 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضى على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوى على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.