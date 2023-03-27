أمينة شلباية: أقدم قواعد الإتيكيت بالشكل الصحيح دون مبالغة

كشفت المذيعة وخبيرة الاتيكيت أمينة شلباية عبر برنامج "كلام مذيعين" على "نغم إف إم"، أنها لا تبالغ في تقديم قواعد وآداب الأتيكيت، لكنها تقدمه بالشكل والمفهوم الصحيح له.

وأكدت أنها لا تستطيع أن تستغنى عن عملها، كما أنها لا تنوى الزواج مرة أخرى، مضيفة أنها معجبة بالفنانة درة، والفنانة رجاء الجداوي رحمه الله عليهما؛ لأنهما من الفنانات الأنيقات في إتيكيت تنسيق الملابس.

وقالت أمينة خلال البرنامج الذي تقدمه المذيعة "خلود نادر"، أنها ربت أولادها على قول الحقيقة دائمًا، كما علمتهم أن يكونوا قريبين من الله؛ لأن ذلك يمنعهم من الوقوع في أي مشاكل.

وأضاف خبيرة الأتيكيت أنها تؤيد اتباع أنظمة الريجيم ولعب الرياضة، كما تؤيد إجراء عمليات تجميل لو هناك عيوب تجميلية ملفتة، وقالت إن طبق السلطة من أهم الأطباق في السفرة، بشكل يومي، وحبي للسلطة ليس له علاقة بالريجيم والدايت.

وأشادت أمينة بمصمم الأزياء هاني البحيري؛ لأنه شخص مجتهد وبذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى المكانة التي يستحقها الآن، وقدمت نصيحة للمرأة المصرية قائلة: "حبي نفسك لأن جوا كل ست حاجة حلوة، وبطلي تبصي على الحاجات الوحشة اللي فيكي".

وأكدت حرصها على الرد على كل استفسارات المرأة، كما اختتمت تصريحاتها مهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقالت: "أحب أقول للجمهور كل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم عليكوا".

أمينة شلباية واحدة من الأنيقات التي تقوم بفيديوهات توضيحية في الموضة وإتيكيت تناول الطعام، وحققت نسب مشاهدة عالية، ولها الكثير من المتابعين في جميع أنحاء العالم العربي.

يمكنك اتباع النصائح التي تقدمها والتي ستفيدك على المستوى الشخصي، حيث تبذل قصارها جهدها من أجل توضيح إتيكيت العزومات وإتيكيت تناول الطعام بمختلف أنواعه من المحشي للعنب.