لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

قبل دقائق قليلة من بدء نداء أذان المغرب، تجمع عدد من الأصدقاء بعزبة الفرن بمنطقة كيما في أسوان وتوجهوا على الطريق العمومي للوقف بالتمر والعصائر لتوزيعها على الصائمين المارة بالطريق، ولم يخطر في مخيلتهم أن عملهم الخيري سيتحول إلى كارثة محققة.

وأثناء وقوفهم على الطريق لتوزيع التمر والعصائر على الصائمين والمارة حتى من الأقباط كعادة رمضانية مميزة لديهم في كل عام تفاجأوا بقدوم سيارة ربع نقل مسرعة للغاية وصدمتهم جميعًا وفر السائق هاربًا من فعلته، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

ومن ناحيته، قال هيثم مبارك، أحد الشباب الذين وقع معهم الحادث، إنه وشقيقه ونجله و5 أصدقائهم من الجيران لديهم عادة في شهر رمضان المبارك وهي توزيع التمر والعصير على المارة في المنطقة المقيمين بها وهي عزبة الفرن في كيما سواء كان المارة بالشارع من المسلمين أو الأقباط دون أي تفرقة أبدًا لأننا جميعًا واحد.

وأضاف لـ «الدستور» أن قبل الإفطار بمدة تتراوح 5 دقائق وأثناء بدءهم في توزيع التمر والعصير تفاجئوا بسيارة ربع نقل تتوجه بسرعه كبيرة جدًا نحوهم ما أدى إلى اصطدامها بالتوك توك الذين يقفوا بجواره وعدد 4 أشخاص منهم، وأسفر هذا الحادث عن تعرضهم لإصابات خطرة، حيث أصيب 3 منهم بكسر في الحوض، وآخر بنزيف في المخ وكسر بالقدم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وناشد هيثم مبارك، نيابة عن أهالى عزبة الفرن بمنطقة كيما، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومدير أمن أسوان، بتوفر السيطرة الأمنية على الطريق بأكمله للحفاظ على أهالى المنطقة، ولحماية أرواحهم من الحوادث المتكررة للسيارات التى تمر في هذا الطريق بسرعة جنونية، حيث إن الطريق لا يوجد به مطبات مما يساهم في قيادتهم بطريقة متهورة دون مراعاة انها منطقة سكنية نهائيًا.