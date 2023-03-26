الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مصنع للأحذية بالإسماعيلية

حريق
حريق

انتقل فريق من نيابة القنطرة بالإسماعيلية لمعاينة مصنع للأحذية شب بداخله حريق قبل الإفطار، حيث قامت النيابة بمعاينة مكان الحريق واستمعت لأقوال شهود العيان والعاملين بالمصنع.

 كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ويذكر أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع للأحذية بالقنطرة، على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكتيبة 101 الحلقة 4.. الدكتور وحيد يتفق مع أبو براء لتهريب السلاح مقابل نسبة 50%

غدر الصحاب.. قتلا صديقهما وحرقا جثته طمعًا فى أمواله ببولاق الدكرور

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4.. الأمن الحربي يكشف خطة التكفيريين لاستهداف كمين الرفاعي

الهرشة السابعة

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مصنع للأحذية بالإسماعيلية

مساع قوية لإثناء كامل أبو على عن الاستقالة من رئاسة المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة