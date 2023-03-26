انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مصنع للأحذية بالإسماعيلية

انتقل فريق من نيابة القنطرة بالإسماعيلية لمعاينة مصنع للأحذية شب بداخله حريق قبل الإفطار، حيث قامت النيابة بمعاينة مكان الحريق واستمعت لأقوال شهود العيان والعاملين بالمصنع.

كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ويذكر أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع للأحذية بالقنطرة، على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.