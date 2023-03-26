الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور ترفع آثار حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطى

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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