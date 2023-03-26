الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق منزل منشأة القناطر

حريق
حريق

انتدبت النيابة العامة في جنوب الجيزة رجال المعمل الجنائي لفحص آثار حريق نشب داخل منزل في منطقة منشأة القناطر بكرداسة، لبيان أسبابه وحصر خسائره.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت البداية ببلاغ ورد لأجهزة الأمن يفيد باندلاع حريق داخل منزل في منطقة منشأة القناطر، بكرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة بصحبة فريق الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته والسيطرة عليه، ومنع امتداده للشقق والعقارات المجاورة.

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بعد الفاصل

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