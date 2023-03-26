النيابة تستعلم عن حالة 4 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بأكتوبر

استعلمت النيابة العامة في أكتوبر عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة أعلى وصلة دهشور نطاق مدينة 6 أكتوبر، وطلبت تقريرا وافيا عن حالتهم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لأجهزة الأمن يفيد بوقوع حادث مرور على وصلة دهشور بنطاق مدينة 6 أكتوبر وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، ورفع رجال المرور آثار الحادث وأعادوا حركة السيارات لطبيعتها.