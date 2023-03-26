تجديد حبس المتهمين بسرقة حقائب اليد من السيدات بالشروق

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حقائب اليد من السيدات في الشروق بأسلوب الخطف وباستخدام دراجة بخارية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشروق بمدرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بأنها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم قاما شخصين بسرقة حقيبتها بأسلوب الخطف عن طريق استخدام دراجة بخارية.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن من تحديد مرتكبي الواقعة وتم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.