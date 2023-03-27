«صحة المنيا» تجهز عيادة متنقلة لتقديم خدمات طب الإسنان خلال الفترات المسائية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تجهيز عيادة متنقلة لتقديم خدمات طب الأسنان بالمنيا، يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات الطبية، خاصة خلال شهر رمضان الكريم وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.



من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سمهان، مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بالمنيا، أن العيادة تقدم خدمات طب الأسنان للمواطنين عن طريق أطباء متخصصين، وتتمثل تلك الخدمات فى الكشف وخلع الأسنان والحشو وذلك بأماكن متفرقة من المحافظة يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساءً.

من ناحية آخرى كانت مديرية الصحة بالمنيا، أعلنت عن تنفيذ 6 قوافل طبية على مستوى جميع مراكز المحافظة خلال شهر فبراير وذلك فى إطار جهود المحافظة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبهدف الوصول لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا والمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن المديرية نفذت 6 قوافل طبية بعدد من قرى محافظة المنيا، موضحاً أنه تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و464 حالة (تخصصات مختلفة)، وذلك بقرى منبال مركز مطاى، أولاد الشيخ مركز مغاغة، و الشيخ حسن وقرية نجم بمركز مطاى، قرية برطباط بمركز مغاغة، قرية دروة بمركز ملوى، جاء ذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء عدد 660 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتية لعدد 96 حالة، وأشعة سينية لعدد 35 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 577 مترددًا، وتحويل للمستشفى لعدد 151 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة لعمل ندوات تثقيف صحي لعدد 643 مترددا.