الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنيا» تجهز عيادة متنقلة لتقديم خدمات طب الإسنان خلال الفترات المسائية

الدكتور محمد نادي
الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تجهيز عيادة متنقلة لتقديم خدمات طب الأسنان بالمنيا، يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات الطبية، خاصة خلال شهر رمضان الكريم وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سمهان، مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بالمنيا، أن العيادة تقدم خدمات طب الأسنان للمواطنين عن طريق أطباء متخصصين، وتتمثل تلك الخدمات فى الكشف وخلع الأسنان والحشو وذلك بأماكن متفرقة من المحافظة يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساءً.

 

من ناحية آخرى كانت مديرية الصحة بالمنيا، أعلنت عن تنفيذ 6 قوافل طبية على مستوى جميع مراكز المحافظة خلال شهر فبراير وذلك فى إطار جهود المحافظة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبهدف الوصول لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا والمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

 

من جانبه، أشار الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن المديرية نفذت 6 قوافل طبية بعدد من قرى محافظة المنيا، موضحاً أنه تم توقيع الكشف الطبي على  10 آلاف و464 حالة (تخصصات مختلفة)، وذلك بقرى منبال مركز مطاى، أولاد الشيخ مركز مغاغة، و الشيخ حسن وقرية نجم بمركز مطاى، قرية برطباط بمركز مغاغة، قرية دروة بمركز ملوى، جاء ذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

 

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء عدد 660 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتية لعدد 96  حالة، وأشعة سينية لعدد 35 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 577 مترددًا، وتحويل للمستشفى لعدد 151 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة لعمل ندوات تثقيف صحي لعدد 643 مترددا.

WhatsApp Image 2023-03-26 at 9.34.16 PM
WhatsApp Image 2023-03-26 at 9.34.16 PM
صحة المنيا عيادة متنقلة خدمات طب الأسنان الفترات المسائية الدكتور مصطفي سمهان مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

شقيق ياسمين عبد العزيز يتجه للمخدرات فى «ضرب نار» الحلقة 4

شعبة الدواجن تكشف سبب «الانخفاض اليومى» فى الأسعار (فيديو)

«أوابك»: ارتفاع عدد مشروعات الهيدروجين بالدول العربية لـ73 مشروعاً للإنتاج والتصدير

هشام يكن: لاعبو الزمالك لم يعد يفرق معهم الخسارة

تقرير يكشف تدهور الأوضاع الاقتصادية فى الولايات المتحدة بعد أزمة البنوك

السيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع بأبوزعبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس إقالة وزير الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث فى مكتب نتنياهو؟

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟